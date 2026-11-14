Mais de 2.000 voos são suspensos nos EUA neste sábado (14)

Mais de 2.000 voos com origem ou destino nos Estados Unidos foram suspensos neste sábado (14), segundo a plataforma de rastreamento FlightAware. Ainda de acordo com o site, outros 300 têm atrasos previstos. O cenário é reflexo da paralisação de várias horas na sexta-feira (13), que interrompeu o tráfego aéreo em todo o país e deve causar novas interrupções ao longo do fim de semana.

Na ocasião, mais de 7.700 voos já tinham sido cancelados, e outros 8.000 sofreram atrasos. Parte das aeronaves voltou a operar à noite e as principais companhias aéreas dizem trabalhar para normalizar as operações.





Trump pressiona Congresso

Em telefonema ao senador republicano Eric Schmitt , o presidente Donald Trump cobrou do Congresso a aprovação rápida de uma lei para modernizar o controle de tráfego aéreo. Segundo relato de uma fonte à CNN, Schmitt ligou para o presidente antes da reunião informativa na Casa Branca.

Schmitt integra a Comissão de Comércio, Ciência e Transporte e apresentou em setembro o projeto de lei Modern Skies Act, que prevê US$ 30 bilhões em verbas federais para atualizar a infraestrutura da aviação do país. O senador quer que o texto entre no processo de reconciliação orçamentária, o que aceleraria a liberação dos recursos.

Quando foi a última vez que isso aconteceu nos EUA?

A última vez que ocorreu uma suspensão de voos em nível nacional foi em janeiro de 2023, quando um sistema de notificação para pilotos apresentou falha. Antes disso, a última vez que uma medida do tipo foi adotada em todo o país foi após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Fonte: CNN Brasil