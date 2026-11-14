Festuris 2026: Manaus fortalece divulgação turística em feira internacional de Gramado

Manaus participa da 38ª edição da Feira Internacional de Turismo (Festuris), realizada entre os dias 12 e 15 de novembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A capital amazonense é representada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), que busca ampliar a divulgação do destino e atrair novas oportunidades para o setor.

Considerado um dos principais eventos de negócios do turismo nas Américas, o Festuris reúne representantes de destinos turísticos, empresas, operadores, agentes de viagens e profissionais do Brasil e de outros países.





Durante a programação, a equipe da ManausCult apresenta os diferenciais da capital amazonense, com destaque para a biodiversidade, o patrimônio histórico, a gastronomia, as manifestações culturais e a hospitalidade local. A iniciativa também busca estabelecer parcerias e aproximar Manaus de novos mercados turísticos.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, afirmou que a participação em eventos internacionais é importante para fortalecer a imagem da cidade como destino competitivo e ampliar as oportunidades de negócios.

Já a vice-presidente de Turismo do órgão, Oreni Braga, ressaltou que a feira possibilita o contato direto com profissionais do setor, favorecendo a divulgação dos atrativos locais e a construção de parcerias que podem impulsionar a atividade turística.

Promoção do destino

Com o tema “Relações reais que constroem o futuro”, a edição deste ano do Festuris promove encontros, experiências e oportunidades comerciais entre os diferentes segmentos do turismo.

A participação de Manaus integra as ações da gestão municipal para ampliar a presença da capital nos mercados nacional e internacional, valorizar seus atrativos naturais, culturais e históricos e incentivar o turismo sustentável, contribuindo também para a geração de emprego e renda.