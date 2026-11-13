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Arábia Saudita conclui primeiro estádio da Copa do Mundo de 2034

Por
Redação 5
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Reprodução/X

A Arábia Saudita concluiu as obras do Aramco Stadium, em Al-Khobar, o primeiro estádio finalizado para a Copa do Mundo de 2034. Com capacidade para 47 mil pessoas, a arena foi entregue oito anos antes do torneio e tem inauguração prevista para este ano.

Única candidata, a Arábia Saudita foi escolhida para sediar o Mundial de 2034, que contará com 48 seleções e 14 estádios. O país mantém o plano de realizar todas as partidas em seu território.


O estádio será a casa do Al-Qadsiah Football Club e também receberá jogos internacionais, eventos comunitários e atividades culturais. Antes da abertura oficial, a equipe feminina do clube já realizou o primeiro treino no gramado.

Aramco Stadium – Reprodução/X

Iniciadas em julho de 2024, as obras deram origem a uma arena com arquitetura inspirada na herança marítima de Al-Khobar. Seu formato espiral remete aos redemoinhos da região costeira.

Para enfrentar as altas temperaturas do país, o estádio conta com sistemas de ventilação e controle climático automatizados, que ajudam a garantir o conforto do público e a conservação do gramado.

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