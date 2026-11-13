INSS abre quase 8 mil vagas de atendimento neste fim de semana, dias 14 e 15

Neste fim de semana (14 e 15 de novembro), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social (MPS) oferecem 7.959 vagas de atendimento em Agências da Previdência Social distribuídas pelo país. Os serviços previdenciários serão destinados à realização de perícias médicas e avaliações sociais.
As vagas serão ofertadas em oito estados, contemplando quatro regiões do Brasil. Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135. A iniciativa segue ampliando os atendimentos previdenciários.
Em agências onde forem disponibilizados agendamentos apenas de perícia médica, haverá a presença de assistentes sociais para dar suporte.
Perícia Médica:
Nordeste
Pernambuco (1.370 vagas): APS Caruaru (700), Recife-Pina (215), Recife-Encruzilhada (160), Petrolina (160), Serra Talhada (75) e Recife-Areias (60).
Maranhão (653 vagas): APS São Luís-Deodoro (230), Pinheiro (160), Bacabal (150), São Bento (59) e Grajaú (54).
Alagoas (480 vagas): APS Maceió-Tabuleiro do Martins (300) e Arapiraca (180).
Bahia (60 vagas): APS Irecê (35) e Brumado (25).
Sudeste
Rio de Janeiro (1.735 vagas): APS Duque de Caxias (640), Nova Iguaçu (484), São João de Meriti (432) e Nilópolis (179).
Norte
Pará (960 vagas): APS Santarém (960).
Sul
Paraná (1.320 vagas): APS Paranaguá (528), Colombo (396) e São José dos Pinhais (396).
Avaliação Social:
Nordeste
Ceará (409 vagas): APS Sobral (200), Crateús (109) e Itapipoca (100).
Pernambuco (300 vagas): APS Recife-Areias (80), Recife-Corredor do Bispo (80), Recife-Pina (80) e Recife-Casa Amarela (60).
Alagoas (201 vagas): APS Maceió-Almirante Álvaro Calheiros (74), Maceió-Tabuleiro do Martins (45), Arapiraca (42) e Maceió-Poço (40).
Bahia (176 vagas): APS Feira de Santana (80), Salvador-Brotas (56) e Itabuna (40).
Maranhão (155 vagas): APS São Luís-Cohab (45), Imperatriz (40), São Luís-Deodoro (30), Açailândia (20) e São Luís-Nazaré (20).
Sergipe (134 vagas): APS Aracaju-Siqueira Campos (120) e Lagarto (14).
Sul
Paraná (6 vagas): APS Shangri-lá.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República