Equipe de Transição avalia estrutura da Central de Medicamentos do Amazonas

A vice-governadora eleita do Amazonas, Alessandra Campêlo, esteve nesta sexta-feira (13) na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), em Manaus, para verificar o funcionamento do serviço e levantar informações sobre o atendimento à população. A visita faz parte das atividades de transição do governo de Omar Aziz (PSD).

Durante a agenda, Alessandra conversou com a coordenadora da unidade, Herbenya Peixoto, servidores e pessoas que aguardavam atendimento. O objetivo foi identificar as principais dificuldades da estrutura e as demandas relacionadas à distribuição de medicamentos.





Os dados coletados nas visitas e reuniões realizadas pela equipe de transição vão compor um relatório que será entregue a Omar Aziz. O documento servirá de base para definir as primeiras ações da gestão, com início previsto para 6 de janeiro de 2027.

A área da saúde está entre as prioridades anunciadas pelo governador eleito, que pretende enfrentar problemas no atendimento da rede estadual.