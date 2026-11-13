sexta-feira, 13 de novembro de 2026
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Equipe de Transição avalia estrutura da Central de Medicamentos do Amazonas

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Redação 5
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Foto: Tadeu Rocha/divulgação

A vice-governadora eleita do Amazonas, Alessandra Campêlo, esteve nesta sexta-feira (13) na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), em Manaus, para verificar o funcionamento do serviço e levantar informações sobre o atendimento à população. A visita faz parte das atividades de transição do governo de Omar Aziz (PSD).

Durante a agenda, Alessandra conversou com a coordenadora da unidade, Herbenya Peixoto, servidores e pessoas que aguardavam atendimento. O objetivo foi identificar as principais dificuldades da estrutura e as demandas relacionadas à distribuição de medicamentos.


Os dados coletados nas visitas e reuniões realizadas pela equipe de transição vão compor um relatório que será entregue a Omar Aziz. O documento servirá de base para definir as primeiras ações da gestão, com início previsto para 6 de janeiro de 2027.

A área da saúde está entre as prioridades anunciadas pelo governador eleito, que pretende enfrentar problemas no atendimento da rede estadual.

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