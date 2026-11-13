Estiagem deixa 50 municípios do Amazonas em emergência e afeta 161 mil famílias

A queda no nível dos rios mantém todos os municípios do Amazonas em algum nível de atenção por causa da estiagem. Até a última atualização do governo estadual, 50 cidades estavam em situação de emergência e outras 12 permaneciam em alerta. O fenômeno já atingiu aproximadamente 161,6 mil famílias.

Com a redução das cotas dos rios, comunidades enfrentam dificuldades para se deslocar, receber mercadorias e manter o abastecimento de produtos básicos. Para reduzir os efeitos da seca, o governo informou ter enviado mais de 96 toneladas de alimentos às áreas afetadas, além de kits de higiene, purificadores e água tratada. Uma das últimas remessas, de 13 toneladas, foi encaminhada a municípios como Anamã.





A situação ambiental também preocupa devido à fumaça das queimadas. Barreirinha e Parintins registraram poluição do ar em nível severo. Em Manaus e na maior parte do estado, a qualidade do ar foi classificada entre ruim e muito ruim.

As ações de combate ao fogo contam com aproximadamente 1,5 mil bombeiros e brigadistas. De junho até 10 de novembro, as equipes combateram quase 25 mil focos de incêndio em diferentes regiões do Amazonas.