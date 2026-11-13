Prefeitura e UEA formam primeira turma de especialistas em Educação Especial Inclusiva

Prefeitura de Manaus em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), certificou, nesta quinta-feira, 12/11, a primeira turma da pós-graduação em Educação Especial Inclusiva em Contextos Interculturais. A formação contemplou profissionais da rede municipal de ensino e teve como objetivo ampliar os conhecimentos e fortalecer as práticas pedagógicas voltadas à inclusão de estudantes.

A especialização fez parte das Oficinas de Formação em Serviço (OFS) e foi estruturada a partir de um levantamento das necessidades formativas dos profissionais da rede municipal, realizado em 2024, durante a reorganização do programa. Ao longo de dois anos e três meses, aproximadamente, os participantes passaram por atividades teóricas e práticas, com aulas pela plataforma virtual da UEA e encontros presenciais quinzenais nas escolas.





A formação foi organizada em três núcleos: epistemológico, metodológico e experiencial, contemplando estudos, oficinas, produção de materiais didáticos e desenvolvimento de projetos de aprendizagem inclusivos.

O secretário municipal de Educação, professor Arone Bentes, destacou a importância da especialização para fortalecer a formação continuada dos profissionais da rede e aprimorar as práticas pedagógicas voltadas à inclusão. Segundo ele, a carga horária e a abordagem do curso contribuem diretamente para a qualidade do trabalho desenvolvido nas unidades de ensino.

“Essa formação faz parte do contexto da formação continuada dos professores. Não é um curso simples, são 400 horas de especialização em Educação Especial Inclusiva, que vão fortalecer ainda mais a educação que promovemos em sala de aula”, afirmou.

Entre os participantes está a gestora do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Renata Holanda, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, Talita Costa de Aguiar. Ela destacou que a formação ampliou a compreensão dos profissionais sobre inclusão, indo além do atendimento às crianças com deficiência e contemplando as diferentes realidades culturais presentes na comunidade escolar.

“Inicialmente, nosso receio era saber como trabalhar com crianças atípicas, mas a formação foi além disso. Aprendemos também a lidar com crianças venezuelanas, indígenas e a atender diferentes públicos. Saímos com outro olhar e uma nova visão sobre como acolher toda a comunidade, as famílias e as crianças matriculadas na escola”, ressaltou.

A coordenadora pedagógica da OFS, Ana Cláudia Sá, destacou que, além das atividades acadêmicas, a especialização conta com projetos complementares que oferecem suporte às escolas, aos gestores e aos professores durante o processo formativo. Entre as iniciativas estão o acompanhamento da gestão escolar, a atuação de assistentes à docência e a produção de materiais audiovisuais e publicações pedagógicas.

“Além dos encontros nas escolas, temos outros projetos que dão suporte à especialização. Um deles é o projeto de gestão escolar, que acompanha os gestores e auxilia na construção de ações inclusivas para as unidades de ensino. Também contamos com os assistentes à docência, que permanecem em sala de aula com os alunos enquanto os professores participam dos encontros formativos, sem prejuízo às atividades escolares. São diferentes equipes e projetos que dão sustentação a essa especialização, realizada em parceria com a UEA”, finaliza a professora.