Prefeitura de Manaus intensifica sinalização viária em ruas e avenidas das zonas Centro-Sul e Leste

Prefeitura de Manaus executou na noite de quinta-feira, 12/11, serviços de sinalização de trânsito em ruas e avenidas das zonas Centro-Sul e Leste da cidade.

“A sinalização é fundamental para a organização do trânsito e a proteção de motoristas e pedestres. Ao revitalizarmos faixas de retenção e linhas de aproximação, garantimos que o fluxo de veículos ocorra com segurança e sem retenções. Nosso cronograma de serviços noturnos avança para atender outras vias da cidade”, destacou o diretor de Sinalização Viária do IMMU, Lucas Pimentel.





No cruzamento entre as avenidas André Araújo e Paulo VI, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, foi realizada a revitalização da faixa de retenção para oferecer mais segurança a quem trafega naquele local.

O mesmo serviço de faixa de retenção foi promovido ainda na avenida André Araújo, na esquina com a rua Gabriel Gonçalves, e ainda no cruzamento com a rua Sátiro Dias.

No bairro Flores, zona Centro-sul, o IMMU completou o trabalho de revitalização nas imediações do viaduto Governador Plínio Ramos Coelho, mais conhecido como viaduto de Flores, em frente ao terminal rodoviário de Manaus. No local, os servidores do IMMU renovaram a linha branca lateral contínua e tracejada, nas vias que compõem o complexo.

Na zona Leste da capital, as equipes de sinalização do instituto fizeram a revitalização da legenda “Pare”, linha de retenção e linha de aproximação no cruzamento da rua Ananás com as ruas Mirai, Goatins e Dimiti.