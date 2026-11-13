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Mulher perde mais de R$ 22 mil em golpe após conhecer homem por aplicativo em Manaus

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Redação 5
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Foto: Reprodução

Uma mulher, de 35 anos, perdeu mais de R$ 22 mil após conhecer um homem por meio de um aplicativo de relacionamentos. O suspeito, de 30 anos, foi preso preventivamente na quinta-feira (12), investigado por aplicar o golpe em Manaus.

De acordo com as investigações, o homem utilizava um nome falso no aplicativo e, depois de conquistar a confiança da vítima, começou a pedir dinheiro. Ele alegava enfrentar problemas financeiros e psicológicos, além de dificuldades para movimentar a própria conta bancária.


Sensibilizada com a situação, a mulher realizou pagamentos presenciais e diversas transferências bancárias para contas de terceiros indicadas pelo suspeito. Em troca, ele prometia devolver os valores com juros e outras compensações financeiras.

A vítima também passou a receber contatos de outras pessoas, que se apresentavam como advogado e pai do investigado. Os envolvidos exigiam novos pagamentos, aumentando o prejuízo financeiro.

Ao perceber que havia sido enganada, a mulher procurou a polícia e denunciou o caso. Segundo as investigações, ela não recebeu nenhum valor de volta.

Durante as apurações, os policiais constataram que o suspeito já possuía dezenas de boletins de ocorrência por crimes semelhantes, envolvendo outras vítimas.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na rua Bem-Te-Vi, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

O homem foi levado à delegacia, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

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