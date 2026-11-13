Atalaia do Norte registra 15 notificações de sarampo, com cinco casos confirmados

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou procedimento administrativo para acompanhar as ações de combate ao sarampo em Atalaia do Norte, que registrou 15 notificações da doença, sendo cinco casos confirmados, segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde divulgado na última terça-feira (10/11).

Assinada pelo promotor Miguel Ângelo da Silva Ribeiro, a medida busca fiscalizar as ações de prevenção, vigilância epidemiológica, vacinação e assistência à população. O procedimento também considera a suspensão temporária das visitas no Hospital São Sebastião e a obrigatoriedade do uso de máscaras na unidade.





A Promotoria requisitou informações, no prazo de cinco dias, à Secretaria Municipal de Saúde, ao Hospital São Sebastião, ao DSEI Vale do Javari e à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

Os órgãos deverão apresentar dados atualizados dos casos, medidas de prevenção e controle, ações de vacinação, disponibilidade de imunizantes, protocolos hospitalares e apoio prestado ao município. Também deverão informar as estratégias adotadas nas comunidades indígenas e de difícil acesso.

Para o promotor Miguel Ribeiro, os casos confirmados exigem reforço na vacinação. “O sarampo se propaga muito fácil e, por esse motivo, é fundamental que as pessoas se vacinem. Nas crianças, ainda deixa graves sequelas e pode até ser fatal”, alertou.