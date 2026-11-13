Prefeitura lança aplicativo ‘SOS Guardiã Maria da Penha’ para proteger mulheres em Manaus

A Prefeitura de Manaus, disponibiliza o aplicativo “SOS Guardiã Maria da Penha” voltado ao fortalecimento da proteção às mulheres vítimas de violência que possuem medida protetiva ativa. A ferramenta conta com um botão do pânico que permite o envio imediato da localização da vítima, em tempo real, à Central de Monitoramento da Guarda Municipal de Manaus (GMM), garantindo rastreabilidade das ocorrências e apoio operacional em campo. A partir do acionamento, a equipe identifica a ocorrência e direciona a viatura mais próxima para prestar atendimento, contribuindo para uma resposta mais rápida e eficiente.

O titular da Semseg, sargento Moisés Loiola, destacou que a medida é uma novidade na cidade de Manaus para coibir os crimes contra as mulheres.





“É uma preocupação direta do prefeito Renato Junior proteger as mulheres. Por isso, vamos disponibilizar o aplicativo para mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. As mulheres que têm medida protetiva podem enviar mensagens para o WhatsApp da Guardiã Maria da Penha e ter direito ao aplicativo. Ao sofrer qualquer violência, podem acionar o botão do pânico, e a viatura mais próxima vai até a ocorrência. Aqui em Manaus, a violência vai zerar”, afirmou o secretário.

A comandante da GMM, Francilene Bezerra, ressaltou que o aplicativo é um avanço na garantia dos direitos das mulheres vítimas de violência, ao proporcionar um acionamento mais rápido da equipe e o envio automático da localização da vítima por meio do celular.

“Esse aplicativo foi desenvolvido para auxiliar na proteção das mulheres assistidas pela Guardiã Maria da Penha que possuem medidas protetivas. Nós instalamos nos celulares o aplicativo que, ao ser acionado, nos permite receber, na nossa Central de Monitoramento, o GPS e conseguir mandar a viatura mais próxima”, explicou a comandante.

Assistência

A tecnologia foi implementada para ser uma resposta rápida que visa evitar a evolução da ocorrência para um possível feminicídio. A comandante da Guardiã Maria da Penha, Thais Rodrigues, reforçou que além da resposta imediata, a patrulha dá suporte social para as vítimas.

“Nós temos todo o preparo para atender essa assistida. Nós acolhemos, conversamos, informamos toda a rede de proteção, porque Manaus tem uma rede de proteção. Se ela precisar de um abrigo, a gente encaminha. Se precisar de jurídico, também encaminhamos. O trabalho é feito de forma completa, não só a parte policial”, pontuou Thais.

A GMM informa que o aplicativo é destinado exclusivamente a mulheres que possuem medida protetiva ativa. As vítimas que se enquadram nesse perfil, mas ainda não contam com monitoramento em tempo real, podem solicitar o cadastro pelo WhatsApp da Guardiã Maria da Penha, por meio do número (92) 98617-0492.