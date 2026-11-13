Âmbar Energia dá desconto de até 80% em dívidas e R$ 1,5 milhão em prêmios

Ação inédita vale para consumidores residenciais, de baixa renda e rurais nos 62 municípios do Amazonas; clientes em dia também concorrem

A Âmbar Energia lança, em 16 de novembro, a campanha “Âmbar Facilita”, que permite aos consumidores do Amazonas quitar contas de energia em atraso com até 80% de desconto e isenção de juros, multas e correção monetária. A ação vale até 26 de dezembro nos 62 municípios do estado, que somam 1,1 milhão de unidades consumidoras, e vai sortear R$ 1,5 milhão em prêmios em dinheiro.





O desconto pode chegar até 80% conforme o perfil do cliente. Consumidores da categoria baixa renda ganham mais 10%. Quem aderir à fatura digital e às notificações digitais ganha mais 5% por serviço contratado.

“Chegamos ao Amazonas há poucos meses e uma das primeiras coisas que ouvimos foi a angústia de quem tem uma conta de luz atrasada e não sabe como pagar. A campanha Âmbar Facilita nasceu para resolver isso. Queremos que cada família possa colocar a vida em dia e voltar a ter tranquilidade”, afirma o presidente da Âmbar Energia, João Pilla.

A negociação pode ser feita pelo aplicativo Âmbar Energia AM (Android e iOS), nas 77 lojas da companhia na capital e no interior e, em Manaus, também nas unidades móveis da distribuidora.

Como pagar

O cliente pode pagar à vista ou dar uma entrada de, no mínimo, 10% do valor [já com desconto], que pode ser no boleto, no débito, no Pix ou em até 18 vezes no cartão de crédito. O saldo restante é cobrado na conta de energia, em até 36 parcelas.

Prêmios

A premiação é feita por meio de números da sorte: são 500 prêmios de R$ 1 mil e um prêmio de R$ 1 milhão. Quem quitar a dívida à vista recebe cinco números. No parcelamento, a quantidade depende do valor da entrada: um número para entradas entre 10% e 19,9% da dívida, dois números entre 20% e 29,9% e três números para 30% ou mais. Os números da sorte são gerados após a confirmação do pagamento.

Clientes com as contas em dia também concorrem. Cada serviço digital contratado pelo aplicativo vale um número: um pela fatura digital e um pelas notificações digitais. Quem aderir aos dois garante dois números da sorte.

O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 30 de dezembro de 2026 ou no próximo sorteio da loteria após essa data. O regulamento completo está disponível em https://link.ambarenergia-am.com.br/regulamento-ambar-facilita.

Título de capitalização emitido pela Kev Capitalização S/A, CNPJ: 93.202.448/0001-79, aprovado pelo processo SUSEP nº 15414.662791/2026-19. Período: 16/11/2026 a 26/12/2026. Participação gratuita em sorteios.

Canal de ouvidoria: 0800-095-1247, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.