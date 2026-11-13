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Canutama discute ações para preservar quelônios e ampliar fiscalização ambiental

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Redação 5
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Foto: Divulgação/MPAM

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), a Prefeitura de Canutama, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Câmara Municipal discutiram, na terça-feira (10/11), medidas para reforçar a fiscalização na APA de Jamanduá e implantar um berçário de quelônios em 2027.

Durante a reunião, ficou definido que a Secretaria de Meio Ambiente planejará a construção do berçário. A prefeitura também se comprometeu a ampliar a estrutura da área protegida, com internet via satélite, um bote com motor e dois novos flutuantes, além de firmar acordo de cooperação com o Ibama.


O encontro ocorreu após a soltura de aproximadamente 14 mil filhotes de quelônios na APA, realizada na segunda-feira (09/11). Segundo agentes ambientais, apenas 5% dos animais sobrevivem. A expectativa é que o berçário eleve esse índice para mais de 80%.

O MPAM instaurou procedimento administrativo para acompanhar as ações, incluindo a construção do berçário, o reforço da fiscalização e a parceria com o Ibama.

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