Renato Junior acompanha obras da Rua Gastronômica e garante preservação de trilhos históricos no Centro

O prefeito Renato Junior, acompanhou, nesta sexta-feira, 13/11, as obras da primeira rua gastronômica de Manaus, na rua Ferreira Pena, no Centro, e garantiu a preservação dos trilhos dos antigos bondes elétricos encontrados durante as intervenções. Com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), as estruturas estão sendo recobertas e mantidas no subsolo.

“O Iphan identificou e autorizou, de forma muito organizada, que a gente recobrisse os trilhos e seguisse as etapas já previstas no projeto, e eles estão sendo recobertos novamente, respeitando a história, tudo como era antigamente. Respeitando a história de quem já passou e construindo o futuro de quem virá, a gente não tem como errar”, afirmou o prefeito Renato Junior.





Os trilhos são vestígios do sistema de bondes elétricos que circulou por Manaus até 1957, no rastro do ciclo da borracha. Desativados, eles ficaram por décadas sob camadas de asfalto e reapareceram com a retirada do pavimento para a instalação dos pavers. Por estar no centro histórico, a obra tem acompanhamento arqueológico autorizado pelo Iphan. Durante as intervenções, também foram encontradas pedras de lioz, originárias de Portugal, que agora integram o projeto.

Na rua gastronômica, toda a fiação está sendo embutida no subsolo. Nas demais áreas do Centro, a prefeitura organiza os cabos nos postes com anéis organizadores e retira os fios sem uso. “Na rua gastronômica, a fiação vai ficar embutida, promovendo o restauro da memória, como era antigamente. Nas outras áreas do Centro, estamos organizando os fios com anéis organizadores, para não ficar aquele emaranhado e despoluir visualmente o Centro”, explicou o prefeito Renato Junior.

A obra também mantém os 17 oitizeiros da rua, prevê o plantio de novas árvores e inclui a drenagem superficial. Com cerca de 190 metros, a rua gastronômica já alcança 60% de execução e tem entrega prevista até meados de janeiro.

Para o prefeito, cuidar do Centro é cuidar da origem da cidade. “A prefeitura cobre todas as zonas de Manaus, todos os bairros. Mas o Centro é o centro da nossa história, e todos os bairros nasceram dele. Como prefeito, eu sou um servo, um funcionário da população, e estou trabalhando para devolver a autoestima ao povo de Manaus”, disse o prefeito de Manaus, Renato Junior.

O proprietário do popular e tradicional restaurante “Alô, Café”, Marcolino Salgado, manifestou que tem observado as ações da prefeitura no Centro. “Antes, a gente virava de costas para o Centro. E, agora, com essa gestão, a gente vê que eles estão realmente olhando para cá, cuidando. Hoje nós temos até um mirante aqui”, disse.