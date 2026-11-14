sábado, 14 de novembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Manaus realiza nova operação para retirada de resíduos do rio Negro neste...

Manaus realiza nova operação para retirada de resíduos do rio Negro neste sábado

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

A Prefeitura de Manaus realiza, neste sábado (14), a 10ª operação de transbordo de resíduos de 2026. A atividade será coordenada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no porto Trairi, localizado no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital.

A ação faz parte dos serviços contínuos de limpeza da orla do rio Negro, dos igarapés e das comunidades rurais e indígenas atendidas pelo município.


Durante o trabalho, os resíduos recolhidos pelas equipes de limpeza são armazenados em balsas e levados até o porto Trairi. No local, o material é transferido para caminhões caçamba com o auxílio de máquinas pesadas e, posteriormente, encaminhado ao aterro sanitário municipal.

A operação busca garantir a destinação adequada dos resíduos retirados das áreas atendidas, contribuindo para a conservação ambiental e a limpeza dos espaços urbanos e ribeirinhos.

Artigo anteriorFesturis 2026: Manaus fortalece divulgação turística em feira internacional de Gramado
Próximo artigoSenado aprova pacote fiscal com mudanças em gastos públicos, benefícios tributários e saúde

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.