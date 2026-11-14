Manaus realiza nova operação para retirada de resíduos do rio Negro neste sábado

A Prefeitura de Manaus realiza, neste sábado (14), a 10ª operação de transbordo de resíduos de 2026. A atividade será coordenada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no porto Trairi, localizado no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital.

A ação faz parte dos serviços contínuos de limpeza da orla do rio Negro, dos igarapés e das comunidades rurais e indígenas atendidas pelo município.





Durante o trabalho, os resíduos recolhidos pelas equipes de limpeza são armazenados em balsas e levados até o porto Trairi. No local, o material é transferido para caminhões caçamba com o auxílio de máquinas pesadas e, posteriormente, encaminhado ao aterro sanitário municipal.

A operação busca garantir a destinação adequada dos resíduos retirados das áreas atendidas, contribuindo para a conservação ambiental e a limpeza dos espaços urbanos e ribeirinhos.