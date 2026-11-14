Caminhão usado em furto a loja no Centro é encontrado abandonado no Distrito Industrial

MANAUS | Um caminhão-baú utilizado em um esquema criminoso foi encontrado abandonado na avenida Danilo Matos Areosa, no Distrito Industrial 1, zona sul de Manaus, horas após um furto a uma loja de materiais agrícolas no Centro da capital.

O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (13) e envolveu três pessoas que foram atraídas por uma falsa oferta de serviço de transporte. Ao chegarem para realizar o suposto frete, elas foram rendidas e mantidas em cárcere privado por criminosos durante várias horas.





O grupo utilizou o caminhão para transportar os produtos furtados do estabelecimento, localizado na rua Miranda Leão. Após um alerta do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), equipes policiais iniciaram buscas e localizaram o veículo abandonado.

Durante a vistoria, foram encontrados 25 motores a combustão da marca Stihl. Apesar da recuperação dos equipamentos, grande parte dos materiais levados ainda não foi localizada.

As três vítimas, o caminhão e os produtos recuperados foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os suspeitos conseguiram fugir e o caso será investigado.

Por Correio da Amazônia