Parintins divulga resultados da habilitação dos editais da Política Nacional Aldir Blanc

Prefeitura de Parintins disponibilizou os resultados das etapas de habilitação dos editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). As publicações integram o cronograma retificado dos chamamentos públicos e podem ser consultadas pelos agentes culturais nos canais oficiais.

Nessa quinta-feira (12) foi publicado o resultado preliminar da etapa de habilitação dos editais nº 03, 04 e 05, que contemplam a seleção de projetos culturais para firmar Termo de Execução Cultural, a premiação de mestres, mestras e fazedores de culturas populares e tradicionais e o fomento a ações de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial.





Para os editais nº 01 e 02, destinados à premiação de Pontos e Pontões de Cultura e à concessão de Bolsas Cultura Viva a mestras e mestres das culturas tradicionais e populares, a publicação do resultado final da habilitação está disponível nesta sexta-feira (13), conforme o cronograma retificado.

Como consultar

Os resultados e demais documentos podem ser acessados pela plataforma do Cadastro Municipal de Cultura (https://cadastrocultural.parintins.am.gov.br), utilizando o mesmo login e senha cadastrados no momento da inscrição, ou na área de publicações oficiais, disponível em https://cadastrocultural.parintins.am.gov.br/publicacoes.

Próximas etapas

Após a divulgação dos resultados preliminares dos editais 03, 04 e 05, os participantes poderão apresentar recursos dentro dos prazos estabelecidos nos respectivos cronogramas. O julgamento dos recursos e a publicação do resultado final da habilitação e homologação estão previstos para 25 de novembro.