sábado, 14 de novembro de 2026
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Adjuto inicia corrida pelo próximo biênio na Aleam

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Redação 2
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Foto: Recorte

A eleição para o comando da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) já começa a movimentar os bastidores políticos do Estado. O atual presidente da Casa, deputado Adjuto Afonso (União), trabalha para conquistar apoio e permanecer no cargo durante o biênio 2027–2028.

Dos 24 parlamentares, Adjuto precisa do apoio de 13. Para fortalecer sua posição, tem procurado deputados eleitos e reeleitos, com conversas individuais e encontros fora da sede do Legislativo.


As movimentações também chegaram ao gabinete da presidência. Nos últimos dias, Adjuto recebeu os deputados Marcelo Palhano (Agir), Clóvis Curubão (PT), David Reis e Eduardo Alfaia (Avante).

A chegada de Adjuto à presidência ocorreu em 2026, quando assumiu o comando interinamente em abril, após a vacância do cargo. Três meses depois, foi efetivado por meio de votação extraordinária, na qual recebeu 19 votos favoráveis e cinco contrários.

Agora, o deputado busca ampliar sua articulação entre os futuros integrantes da Assembleia para garantir a continuidade de sua gestão pelos próximos dois anos.

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