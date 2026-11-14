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Transporte gratuito e frota reforçada vão atender candidatos do Enem em Manaus

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Redação 5
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Foto: Reprodução

Uma operação especial foi montada para atender aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15). Além da gratuidade no transporte coletivo, haverá reforço na frota e aumento da oferta de viagens para facilitar o deslocamento de quem vai realizar a prova.

A ação é da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A passagem gratuita estará disponível das 7h às 20h. Para utilizar o benefício, os estudantes deverão apresentar, no momento do embarque, o cartão de inscrição do Enem e um documento oficial com foto.


O planejamento operacional prevê a ampliação do atendimento em linhas que passam por regiões com maior concentração de candidatos, especialmente nas zonas Norte, Leste e Centro-Oeste da capital. Entre as linhas que receberão atenção especial estão a 026 e a 049.

A medida contempla exclusivamente os ônibus do transporte coletivo convencional. Os veículos do transporte complementar, conhecidos como amarelinhos, e os ônibus executivos não estão incluídos na gratuidade.

A expectativa do IMMU é que entre 40 mil e 50 mil estudantes sejam beneficiados neste segundo domingo de provas. A manutenção da passagem gratuita, aliada ao reforço da operação de transporte, busca garantir melhores condições de deslocamento e mais tranquilidade aos participantes do exame.

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