Transporte gratuito e frota reforçada vão atender candidatos do Enem em Manaus

Uma operação especial foi montada para atender aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15). Além da gratuidade no transporte coletivo, haverá reforço na frota e aumento da oferta de viagens para facilitar o deslocamento de quem vai realizar a prova.

A ação é da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A passagem gratuita estará disponível das 7h às 20h. Para utilizar o benefício, os estudantes deverão apresentar, no momento do embarque, o cartão de inscrição do Enem e um documento oficial com foto.





O planejamento operacional prevê a ampliação do atendimento em linhas que passam por regiões com maior concentração de candidatos, especialmente nas zonas Norte, Leste e Centro-Oeste da capital. Entre as linhas que receberão atenção especial estão a 026 e a 049.

A medida contempla exclusivamente os ônibus do transporte coletivo convencional. Os veículos do transporte complementar, conhecidos como amarelinhos, e os ônibus executivos não estão incluídos na gratuidade.

A expectativa do IMMU é que entre 40 mil e 50 mil estudantes sejam beneficiados neste segundo domingo de provas. A manutenção da passagem gratuita, aliada ao reforço da operação de transporte, busca garantir melhores condições de deslocamento e mais tranquilidade aos participantes do exame.