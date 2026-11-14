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Casos de Covid-19 sobem no Brasil: já tomei a vacina, preciso tomar de novo?

Por
Redação 5
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Foto: Divulgação / Semsa

Quem já tomou a vacina contra a Covid-19 precisa repetir a dose? Depende da idade e das condições de saúde. O calendário do SUS prevê:

  • A cada seis meses: pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos, em qualquer idade.
  • Uma vez por ano: pessoas com doenças crônicas e outros grupos de maior risco.
  • Esquemas específicos: gestantes e bebês.

Crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos até 59 anos sem fatores de risco não fazem parte do calendário de vacinação do SUS.


Segundo Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a atualização segue lógica semelhante à da vacina contra a gripe: a cada temporada, é utilizada uma nova versão, independentemente das doses anteriores.

A diferença é que a vacina contra a Covid-19 está disponível gratuitamente apenas na rede pública, com doses destinadas aos grupos de maior risco.

Por que repetir a dose?

A proteção das vacinas dura, em média, de seis a oito meses. Por isso, pessoas dos grupos prioritários precisam atualizar a imunização, mesmo que já tenham tomado doses anteriores ou contraído a doença.

A fórmula é atualizada conforme as variantes do vírus. Atualmente, o Brasil utiliza a vacina de RNA mensageiro da Pfizer.

Quem deve se vacinar?

A cada seis meses

  • Pessoas com 60 anos ou mais.
  • Imunocomprometidos, como transplantados, pessoas que vivem com HIV, pacientes oncológicos em acompanhamento e usuários de medicamentos que reduzem a imunidade.

Uma vez por ano

  • Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e doenças pulmonares graves.
  • Trabalhadores da saúde.
  • Pessoas com deficiência permanente.
  • Indígenas, quilombolas e ribeirinhos.
  • Pessoas em situação de rua ou privadas de liberdade.
  • Moradores de instituições de longa permanência.
  • Trabalhadores dos Correios.
  • Puérperas que não foram vacinadas durante a gravidez.

Para comprovar doenças crônicas, não é necessário apresentar prescrição médica. Receita de uso contínuo, exame ou laudo são aceitos.

Gestantes e crianças

Gestantes devem receber uma dose a cada gravidez, em qualquer período. A vacina protege a mãe contra formas graves da doença e o bebê nos primeiros meses de vida.

Para bebês, o esquema começa aos 6 meses, com três doses: aos 6, 7 e 9 meses. Se houver atraso, não é necessário reiniciar a vacinação. O esquema pode ser completado até os 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Após as doses iniciais:

  • Crianças com comorbidades, indígenas, quilombolas e ribeirinhas recebem uma dose anual.
  • Crianças imunocomprometidas recebem uma dose a cada seis meses.
  • As demais não precisam de doses periódicas.

E os adultos saudáveis?

Pessoas de até 59 anos sem condições de risco não têm recomendação de doses periódicas pelo SUS.

Segundo Kfouri, a vacinação prioriza quem apresenta maior risco de internação e morte. Embora adultos saudáveis possam ter interesse em novas doses, a vacina não é comercializada em clínicas privadas no Brasil.

Como consultar a vacinação?

O histórico pode ser acessado pelo aplicativo Meu SUS Digital, com a conta gov.br. Basta entrar em “Minha Saúde” e depois em “Vacinas”.

Caso alguma dose não apareça, é necessário procurar o serviço onde ela foi aplicada, pois o registro depende do lançamento feito pela unidade.

A vacinação é gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), inclusive para quem perdeu o cartão.

Quem teve Covid-19 ou gripe pode se vacinar assim que melhorar. A recomendação é adiar a aplicação apenas durante febre ou doença aguda.

Cuidados com o aumento de casos

Com o crescimento recente de casos, a orientação é reforçar a prevenção. Pessoas com sintomas gripais devem ficar em casa ou usar máscaras PFF2 ou N95 quando precisarem sair, além de higienizar as mãos e cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar.

A vacinação continua sendo a principal medida para prevenir casos graves e mortes. As doses do calendário estão disponíveis durante todo o ano nas unidades de saúde.

Fonte: g1

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