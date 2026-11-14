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Mutirão do ‘PassaFácil’ atende mais de 200 pessoas na zona Norte de Manaus

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Redação 5
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Foto: Álisson Castro/IMMU

A Prefeitura de Manaus realizou, na manhã deste sábado, 14/11, um mutirão de atendimento no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital. A ação atendeu mais de 200 pessoas que não encontravam vagas ou que estavam com agendamentos para um prazo superior a 15 dias, por conta das obras de melhoria na infraestrutura do posto de atendimento.

“O objetivo dessa ação foi dar uma resposta rápida à população que teve o atendimento afetado pelas obras no posto. Conseguimos resolver a situação de mais de 200 pessoas hoje, reduzindo a fila de espera. Queremos normalizar a oferta de vagas no sistema”, explicou o diretor de transporte do IMMU, Antônio Costa Neto.


Foto: Álisson Castro/IMMU

Durante o mutirão, foram realizados serviços como emissão da primeira e segunda vias do “PassaFácil” e renovações para Pessoas com Deficiência (PcDs).

“Confesso que estou surpresa com a qualidade do atendimento. Eu vim na semana passada para atualizar minha carteirinha, me informaram sobre o mutirão de hoje e já estou com o problema resolvido. Ter um posto próximo da zona Leste facilita muito, pois todos os procedimentos que preciso fazer, venho direto para cá. É muito mais rápido e prático”, afirmou a doméstica Estenilza Delgado Ribeiro, de 45 anos, moradora do bairro Zumbi dos Palmares.

O IMMU realizará uma segunda etapa do mutirão no dia 28/11, no mesmo local e horário, para atender ao restante da demanda acumulada.

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