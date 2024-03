Aquicultores de Tabatinga se beneficiam de curso promovido pelo Idam e Ifam

Aquicultores de Tabatinga, situada a 1.108 quilômetros de Manaus, tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos na quarta-feira (20/03), durante um curso sobre “Boas práticas voltadas à aquicultura” e duas Demonstrações de Métodos (DM). Essa iniciativa, promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), marcou as celebrações do Dia Nacional da Aquicultura.





O evento proporcionou aos participantes uma imersão em diversas áreas essenciais da aquicultura, incluindo raçoamento, biometria e qualidade da água, conforme explicou o gerente da Unidade Local (UnLoc) Idam/Tabatinga, Edison Franco. Ele ressaltou que essa ação não só amplia o acesso dos aquicultores a práticas, tecnologias e metodologias fundamentais para o progresso sustentável da cultura, mas também promove a geração de emprego e renda no município.

Ao todo, 22 produtores rurais provenientes de seis comunidades locais, como Novo Paraíso, São João, Novo Horizonte, Bom Jesus, Monte Sinai e Novo Progresso, além da sede do município, participaram do curso e das DMs. Franco expressou a expectativa de que essas atividades técnicas impulsionem significativamente a produção de pescado na região.

Os cursos e DMs foram conduzidos por técnicos capacitados do Idam e Ifam, no Campus Ifam Tabatinga, proporcionando uma oportunidade valiosa para aprimoramento profissional e fortalecimento da atividade aquícola na região.