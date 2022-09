Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde desmente informação falsa de Eduardo Braga

O candidato Eduardo Braga (MDB), insiste em ‘criar bolhas de informações falsas’ para tentar confundir o eleitorado em relação à falta de investimento em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no interior, especialmente em Parintins.

Ao telejornal da Rede Amazônica, Braga disse na sexta-feira (16), que o seu opositor, o candidato Wilson Lima (União Brasil) teria mentido ao afirmar que existem UTIs no interior do Amazonas. Braga disse ainda, que tinha como provar o que disse, através dos dados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Falas falsas

Para ‘desmantelar as informações falsas’ de Eduardo Braga, existe o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), vinculado ao DataSUs, que são públicos e abertos para pesquisa.

O Cadastro aponta a existência de 15 Unidades de Terapia Intensiva em Parintins, sendo 10 na modalidade adulto tipo II e 5 neonatais também tipo II.

Ou seja, para tentar dizer que ele é a suposta salvação do Amazonas, Eduardo Braga levanta dados falsos, contrata repórter para montar entrevistas distorcidas e dados sem nenhuma comprovação.

As “bolhas de informação” criadas pelo candidato emedebista só prejudicam o Amazonas e criam instabilidade no interior do Estado.