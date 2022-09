Ricardo Nicolau é convidado para a Festa de Posse da diretoria eleita do Sindespecial

O candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), é o convidado especial para Festa e a solenidade de posse da diretoria eleita do Sindicatos dos Trabalhadores dos Transportes Especial (Sindespecial), que acontecerá neste sábado (17), com início às 08 da manhã, no Clube da Aseel, Tarumã.

Ricardo Nicolau sempre apoiou esta categoria de trabalhadores dos transportes no Estado e está recebendo o apoio deles para a sua eventual eleição ao Governo do Amazonas nas eleições gerais de 2022.

A assessoria de Ricardo Nicolau confirmou a sua ida à festa do Sindespecial. Na agenda do candidato para este sábado (17) registra a ida do candidato ao evento de posse e festa. “Encontro com lideranças do transporte especial”, diz a nota.

Agenda do candidato

À tarde do mesmo dia, o candidato confirma presença no “almoço com trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM)” e à noite, ida à cidade de Manacapuru.

Com agenda de final de semana intensa, Ricardo Nicolau, ocupará a manhã deste domingo (18) com ida à cidade de Iranduba e gravação para o programa eleitoral à noite.

À frente da coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro.

Clube da Aseel

É bom lembrar que o almoço e a festa que se estenderá até às 15 horas, no clube da Aseel, é destinada unicamente aos trabalhadores que votaram na Chapa 1, os convidados especiais, autoridades, entre elas o senador Omar Aziz (PSD) e os familiares dos trabalhadores, avisa o presidente do Sidespecial, William Enock e toda a Diretoria.