Com vários projetos em mãos, Melo vai à Aleam munido de novas propostas para o AM

Candidato a deputado estadual nas eleições deste ano, Professor José Melo, pretende seguir os mesmos princípios estabelecidos por ele, ao ocupar cargos como secretário estadual de educação, secretário de governo e governador do Amazonas.

Melo “O Professor”, como também é conhecido, é lembrado por diferentes projetos postos em prática ao lado de sua trajetória política e administrativa no Amazonas.

No currículo de Melo constam a implantação do Plano de Cargos e Salários para os servidores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), implantação de plano de saúde e tíquete-alimentação para os funcionários da pasta, distribuição de implementos agrícolas no interior do Amazonas, início da construção do Hemoam, entre outras ações.

Para um novo mandato, desta vez na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Melo pretende impulsionar a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável, a regularização fundiária e ambiental e o zoneamento econômico e ecológico.

Mas o seu principal projeto é a Matriz Econômica Sustentável para o Estado do Amazonas, que certamente colocará o Estado entre os maiores polos econômicos do Pais.