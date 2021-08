Caixa libera todas as datas do saque-aniversário do FGTS

Valor das parcelas é proporcional ao que o trabalhador têm acumulado no fundo. Saiba quando é possível sacar o dinheiro.

Trabalhadores que aderiram à sistemática do saque-aniversário podem resgatar anualmente parte do saldo da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação do dinheiro é feita no mês de nascimento do trabalhador.

Interessados em fazer parte do saque-aniversário têm até o último dia do mês do seu nascimentos para realizar a mudança e assim receber o valor no mesmo ano de opção. Caso contrário, a liberação das parcelas só terá início no ano seguinte.

Os recursos ficam disponíveis para saque até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da liberação do saque. O valor das parcelas é proporcional ao que o trabalhador têm acumulado no fundo, podendo haver quantias adicionais ou não.

A troca entre as modalidades de saque do FGTS não é obrigatória. Ou seja, o trabalhador que não quiser o saque-aniversário permanecerá na sistemática do saque rescisão, que libera integralmente o dinheiro acumulado no fundo em caso de demissão sem justa causa, por exemplo.

Calendário de pagamento do saque-aniversário do FGTS

A Caixa Econômica Federal é a instituição responsável pelos pagamentos. A estatal, inclusive, já liberou o cronograma completo de repasse e resgate do saque-aniversário do FGTS 2021:

Nascidos em janeiro: de janeiro a 31 de março;

Nascidos em fevereiro: de fevereiro a 30 de abril;

Nascidos em março: de março a 31 de maio;

Nascidos em abril: de abril a 30 de junho;

Nascidos em maio: de maio a 30 de julho;

Nascidos em junho: de junho a 31 de agosto;

Nascidos em julho: de julho a 30 de setembro;

Nascidos em agosto: de agosto a 29 de outubro;

Nascidos em setembro: de setembro a 30 de novembro;

Nascidos em outubro: de outubro a 31 de dezembro;

Nascidos em novembro: de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022;

Nascidos em dezembro: de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.

O cidadão que optar pelo saque-aniversário, mas depois decidir retornar à sistemática do saque rescisão, poderá solicitar a reversão a qualquer momento. Contudo, a mudança surtirá efeito apenas no primeiro dia útil do 25º mês ao da solicitação.

Fonte: R7