Águas de Manaus reabre cinco pontos de atendimento nesta segunda-feira (02)

A Águas de Manaus vai reabr cinco pontos de atendimento presencial nesta segunda-feira (02). Por medida de segurança, a concessionária estava atendendo apenas nos canais digitais desde março do ano passado, quando foi decretada a pandemia de Covid-19. Diante do cenário de melhora nos números da pandemia e no avanço da vacinação na capital, a empresa optou pela reabertura de seus pontos físicos, que funcionarão com capacidade limitada e apenas para atendimentos agendados previamente.

Os pontos que estarão disponíveis para a população a partir desta segunda-feira (02) são: Loja Central na Leonardo Malcher (Centro), PAC Sumaúma (Cidade Nova), PAC Compensa (zona Oeste), PAC São José (zona Leste), e na nova unidade do PAC Municipal, na Galeria Espírito Santo (rua 24 de maio, Centro).

O cliente precisa solicitar o agendamento em um ponto presencial no site da concessionária (www.aguasdemanaus.com.br) ou no SAC 0800 092 0195, antes de ir até o local. Quem escolher o site, deve clicar na seção “atendimento e agendamento”. Depois disso, selecionar o estado do Amazonas e escolher em qual ponto deseja ser atendido, o serviço solicitado e o melhor dia e horário.

Para evitar aglomerações, as lojas físicas vão realizar atendimentos para apenas três tipos de serviços: troca de titularidade, ligação nova de água e negociação de débitos. Apenas clientes que tenham realizado o agendamento vão poder entrar nas unidades de atendimento da concessionária.

Todas as cinco lojas de atendimento vão seguir protocolos de segurança e medidas necessárias contra a pandemia de Covid-19, como aferição de temperatura, álcool em gel, cadeiras com distanciamento e box de acrílico nos guichês de atendimento.

Só será permitido a entrada nas unidades de clientes que estejam utilizando máscara. “Estamos tomando todos os cuidados para reabrir nossos pontos presenciais de maneira segura para nossos clientes e colaboradores. O objetivo é evitar aglomerações e dar o suporte possível aos clientes que desejam nossos serviços. Por isso, pedimos que a população faça o agendamento prévio e só procure o ponto de atendimento no dia e horário agendado. Apesar dos números melhorarem e a vacinação avançar na cidade, ainda estamos em pandemia e precisamos seguir com cuidados. O agendamento foi desenvolvido para trazer essa comodidade a população”, disse o supervisor comercial Luiz Hennes.

Para serviços rápidos como pagamentos no cartão de crédito e débito ou emissão de segunda via da fatura, a população contará com totens de autoatendimento espalhados pelos pontos presenciais. Assim, não haverá necessidade de contato direto com os atendentes nos locais. Para estes serviços rápidos, não há necessidade de agendamento no site.

CANAIS DIGITAIS 24H – Os demais serviços que não estejam disponíveis para agendamento nos pontos presenciais, como por exemplo a inclusão na tarifa social, ou avaliação de consumo podem ser solicitados nos canais digitais de atendimento, que continuarão funcionando 24h por dia. Os canais são WhatsApp: (92) 98264-0464, site www.aguasdemanaus.com.br, SAC 0800 092 0195 e o aplicativo Águas APP.

Desde a suspensão dos atendimentos presenciais, a concessionária conseguiu dar suporte às solicitações da população com os canais digitais, evitando que as pessoas saíssem de casa para nos períodos mais críticos da pandemia. “A população pode continuar solicitando todos os nossos serviços sem sair de casa. Nos reinventamos completamente durante a pandemia, para seguir atendendo a população e isso rendeu resultados positivos. O índice de satisfação de nossos clientes nos canais digitais foi superior a 92% no período. A reabertura dos pontos presenciais é um reforço nos nossos serviços”, pontuou Luiz Hennes.

HORÁRIOS- Os horários disponíveis para agendamento nos PAC’s Sumaúma, Compensa, São José e Galeria Espírito Santo serão de segunda a sexta, das 8h30 às 13h30. A loja Central, na Leonardo Malcher, funciona de segunda a sexta das 8h30 às 16h30, e sábados das 8h às 11h30.