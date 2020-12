Caixas d’água caem e deixam uma pessoa ferida, em condomínio de Cariacica, ES

Duas caixas d’água de aço com cerca de 15 metros de altura cada uma cederam dentro de um condomínio no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (30). Um homem ficou ferido e foi socorrido em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a laje do último andar de um dos edifícios, que foi atingido por uma das caixas d’água, também corre o risco de ceder. A princípio, 14 blocos do condomínio foram evacuados. No entanto, os bombeiros fizeram uma nova avaliação da área e reduziram a interdição para três blocos.

Vídeos gravados por moradores registraram o momento da queda das caixas.

O rompimento das duas estruturas aconteceu por volta das 9h no Residencial São Roque, um condomínio popular formado por 496 apartamentos e que havia sido inaugurado há cerca de duas semanas, no dia 14 de dezembro.

Uma das caixas foi totalmente ao chão, enquanto a outra tombou e ficou encostada no topo de um dos prédios.

De acordo com o tenente Emerson, do Corpo de Bombeiros, o homem que foi socorrido é um eletricista com idade entre 45 e 50 anos. Ele estava em cima da caixa d’água que caiu sobre o edifício e fazia a manutenção dos sensores das caixas, já que havia um problema com o abastecimento de água.

“Ele estava fazendo manutenção. Quando a caixa caiu, ele foi arremessado sobre o prédio”, informou o tenente.

Em estado grave, o homem foi conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.