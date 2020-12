Califórnia libera delivery sem motorista e entregas podem começar em 2021

A Califórnia acendeu a luz verde para um serviço comercial de entrega sem motorista pela primeira vez em sua história.

Nuro, a startup de robótica, planeja iniciar suas operações de entrega sem motorista já em 2021.

Ela já testou seus veículos autônomos R2 no Estado em abril, mas a licença permitirá que ela cobre das pessoas pelo serviço.

Os veículos da empresa terão uma velocidade máxima de 35 mph (56 km/h) e só poderão operar em condições de “bom tempo”.

“A emissão da primeira licença de implantação é um marco significativo na evolução dos veículos autônomos na Califórnia”, disse o diretor do Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia, Steve Gordon.

“Continuaremos mantendo a segurança do público automobilístico à medida que esta tecnologia se desenvolve.”

A Nuro foi fundada por dois ex-engenheiros do Google e tem financiamento da empresa japonesa Softbank.

Seus veículos são projetados para operar sem motorista ou passageiros.

O R2 usa um radar, imagens térmicas e câmeras de 360 ​​graus para direcionar seu movimento. Ele não tem volante, pedais ou retrovisores laterais.

O veículo tem uma estrutura em forma oval menor do que a maioria dos carros nos Estados Unidos. Ele possui ainda dois compartimentos com temperatura controlada para entregas. As portas se levantam para revelar os itens assim que um código é inserido pelo destinatário.

Durante um teste anterior em Houston, no Texas, em fevereiro, o R2 entregou uma pizza para a Domino’s Pizza, mantimentos da rede de supermercados Kroger e produtos para o Walmart.

Mesmo assim, um especialista em transporte disse que as questões de segurança continuariam sendo uma preocupação.

“No início, a operação será muito limitada enquanto a tecnologia é avaliada minuciosamente”, disse o professor David Bailey, da Universidade de Birmingham.

“Desta maneira, por exemplo, os veículos só serão permitidos em ‘ruas planas’ com velocidade limitada a 35 mp/h (56km/h) e os robôs de entrega Nuro, menores, serão limitados a apenas 25 mp/h (40 km/h).

“É essencialmente um teste limitado, mas ainda assim um passo significativo em direção a um futuro sem motorista.”

Em outubro, os táxis sem motorista começaram a operar em Phoenix, no Arizona, como parte do serviço Waymo do Google.

Um serviço semelhante, apoiado pela gigante da tecnologia e varejo online Alibaba, está atualmente sendo testado na maior cidade da China, Xangai.

Esses são apenas dois dos inúmeros testes envolvendo vários veículos autônomos em todo o mundo.

BBC