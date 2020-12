Casal fica ferido após veículo capotar na Av. Cosme Ferreira

Um casal ficou ferido na madrugada desta sexta-feira (25) no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, durante um acidente de trânsito. O carro em que as vítimas estavam capotou na Avenida Cosme Ferreira após colidir contra uma mureta.

O acidente ocorreu por volta das 5h30, quando as vítimas trafegavam no sentido Centro-bairro. De acordo com os relatos, o motorista teria perdido o controle da direção.

O carro capotou na avenida e o casal ficou ferido. As vítimas foram socorridas para o Hospital João Lúcio com ferimentos.

Por volta das 9h, o carro ainda estava na via. Condutores que afastaram o veículo para não dificultar a passagem de outros automóveis na via.

G1/Amazonia