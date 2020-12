Antônio Peixoto vai manter o comércio aberto em Itacoatiara

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta semana um novo decreto no qual suspende o funcionamento do comércio como forma de combate ao coronavírus. No entanto, o prefeito de Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus), Antônio Peixoto, não seguirá a determinação e o comércio do município seguirá aberto.

A justificativa para a “desobediência” é que os registros de óbitos e internações causados pela covid-19 estão baixos. De acordo com PeIxoto, não há motivo para adotar medidas restritivas na cidade.

Por meio das redes sociais, a prefeitura afirma que Itacoatiara é exemplo no combate à pandemia e que a cidade está há mais de 20 dias sem registrar mortes causadas pelo coronavírus. Por conta disso, é possível flexibilizar as medidas restritivas na cidade.