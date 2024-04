Homem que cometia furtos pelo Jorge Teixeira, é agredido a pauladas na Itaúba

MANAUS | Rodolfo Seabra da Silva, 22 anos, foi violentamente espancado na madrugada desta sexta-feira, (26), na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.





Rodolfo foi perseguido por homens armados com pedaços de madeira e ao ser alcançado foi agredido com golpes na cabeça. A motivação do crime teria sido por conta de furtos que o mesmo cometia na área.

O mesmo foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Os agressores fugiriam do local com a chegada da PM.

Por Correio da Amazônia