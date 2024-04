Miss Universo Buenos Aires aos 60 anos: segredos de beleza e quebra de paradigmas

Alejandra Marisa Rodríguez foi eleita, aos 60 anos, a Miss Universo Buenos Aires e vai representar a província da capital da Argentina no concurso nacional, competindo contra mulheres de todo o país.





A advogada e jornalista conseguiu alcançar o feito porque, em 2022, sob nova gestão, o Miss Universo Argentina decidiu retirar as barreiras de idade e permitiu que mais mulheres pudessem concorrer à coroa. Antes, o limite era de até 28 anos.

Em entrevista ao Arriba Argentinos, da emissora argentina El Trece, veiculado na terça-feira (23), Alejandra contou alguns de seus truques de beleza que a impulsionaram no concurso.

“O básico é ter uma vida saudável, se alimentar bem, fazer atividades físicas. Cuidados normais, nada de muito extraordinário. E um pouco de genética, claro”, contou a Miss Universo Buenos Aires.

A advogada, que trabalha como consultora jurídica de um hospital, revelou ainda que faz jejum intermitente e costuma consumir alimentos orgânicos.

“Faço jejum intermitente, que é ficar um período de tempo sem consumir alimentos, para que o organismo vá se desintoxicando. Isso ajuda bastante. Tento comer alimentos orgânicos, muitas frutas, muitos legumes; usar bons cremes”, afirmou.

Na conversa com os apresentadores do programa, Alejandra revelou que está feliz por ser uma representante do rompimento dos paradigmas da beleza relacionados à idade.

“Estamos inaugurando uma nova etapa em que a mulher não é só a beleza física, mas sim um outro conjunto de valores. É muito importante o que está acontecendo.”

O Miss Universo Argentina será disputado no dia 25 de maio e já começou a apresentar suas candidatas em seu perfil do Instagram. A vencedora desta etapa disputará a coroa de Miss Universo, que reunirá representantes do mundo inteiro.

Fonte: CNN Brasil