Heróis anônimos: A incansável missão da Tumpex pela segurança dos garis

A equipe da Tumpex, em sua incansável missão de sensibilização, tem se dedicado a educar os moradores de Manaus sobre os perigos enfrentados pelos garis durante suas jornadas de trabalho.





Enquanto percorrem as ruas, esses heróis anônimos, responsáveis por manter a cidade limpa, frequentemente se deparam com ameaças ocultas nos sacos plásticos que recolhem diariamente. Agulhas, latas e vidros mal acondicionados representam um risco constante para esses profissionais.

Quando ocorre algum incidente desse tipo, a equipe de Educação Ambiental da Tumpex entra em ação, realizando campanhas de conscientização direcionadas aos moradores. Priscila Pontes, coordenadora do grupo, relata casos em que a intervenção rápida e eficaz evitou tragédias maiores. Por meio de visitas domiciliares e diálogos francos, eles conseguem alertar os residentes sobre a importância do descarte adequado do lixo.

Composta por 12 funcionários e 24 menores aprendizes, a equipe trabalha incansavelmente, percorrendo as zonas Norte, Centro-Oeste e Oeste da cidade. O apoio da Prefeitura de Manaus tem sido crucial para resolver problemas crônicos relacionados ao descarte inadequado de resíduos.

Em bairros como Santa Etelvina, o impacto das ações da Tumpex é visível. O esforço conjunto com fiscais municipais resultou na eliminação de lixeiras clandestinas, promovendo uma significativa redução de resíduos nas ruas. No entanto, os desafios persistem, especialmente durante a pandemia, quando muitos voltaram a desconsiderar práticas adequadas de descarte.

O engajamento da comunidade é essencial para o sucesso dessas iniciativas. Jefferson Medeiros, um dos moradores sensibilizados pela equipe da Tumpex, compartilha sua experiência ao limpar a praia da Ponta Negra e incentiva outros a seguirem seu exemplo.

Além de orientar os cidadãos sobre o descarte responsável, a Tumpex também presta assistência aos garis feridos, encaminhando-os para atendimento médico especializado. A engenheira de Segurança do Trabalho, Evelyn Jemima Silva de Queiroz, destaca a gravidade dos acidentes envolvendo objetos perfuro-cortantes e ressalta a importância da prevenção.

Enquanto continuam sua batalha pela preservação do meio ambiente e pela proteção dos trabalhadores, a equipe da Tumpex permanece firme em sua missão de tornar Manaus um lugar mais seguro e limpo para todos.