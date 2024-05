Furto de cabos de energia paralisa serviços essenciais da Semad em Manaus

A sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), estrutura da Prefeitura de Manaus, foi alvo, no final de semana, do furto de cabos de energia de média tensão. Em consequência, todos os serviços do complexo administrativo tiveram que ser interrompidos.





Por determinação do titular da Semad, Ebenezer Bezerra, foi feito o registro do Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil, e a empresa concessionária de energia foi acionada para providenciar os reparos.

“É um fato lamentável que prejudica não apenas a Semad, mas a população, que é a principal usuária dos nossos serviços. Tão logo identificamos o ocorrido, adotamos as medidas necessárias para que nosso complexo volte a funcionar normalmente”, informou o secretário.

No complexo funcionam, além da Semad, a Junta Médico-Pericial do Município (JMPM), responsável pela análise dos pedidos de licença-médica de servidores de toda a prefeitura e das solicitações de isenção de pagamento de IPTU para portadores de condições especiais de saúde; a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), que responde pelos programas de bolsas, o Idiomas, o Pós-Graduação e o Universidade, e os cursos de capacitação e qualificação gratuitos, oferecidos aos servidores. O espaço também abriga toda a administração do Fundo de Saúde dos Servidores, o Manausmed.

A normalização dos serviços e atendimentos ocorrerá após a substituição dos cabos furtados, prevista para ser realizada ainda nesta segunda-feira.