Desespero de Débora mostra a ‘posição que a Mulher ocupa’ no bolsonarismo do Amazonas

Eventos do PL em Manaus só demonstram o péssimo tratamento do bolsonarismo com as mulheres do Amazonas





Na última semana, o PL fez uma sequência de eventos com a presença do inelegível Jair Bolsonaro. Em uma dessas concentrações esvaziadas pelo público na Arena Amadeu Teixeira, a deputada estadual Débora Menezes precisou “se espremer” para chegar perto do inelegível, literalmente, passou por debaixo das pernas.

O acontecimento foi constrangedor. Mesmo o Capitão Alberto Neto, que é pré-candidato a prefeito de Manaus, podendo usar o seu “suposto prestígio com Bolsonaro” para evitar a cena deplorável e conseguir um lugar de honra para a deputada. Ou, ao menos, ter sido cavalheiro com uma mulher e dando-lhe prioridade.

Machista

Pelos registros fotográficos é possível perceber o quanto o bolsonarismo destrata e desrespeita as mulheres, mesmo aquelas que “tem a cartilha bolsonarista como se fosse uma Bíblia”. Em várias imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a parlamentar ‘desesperada’ tentando aparecer ao lado do “Minto”.

Débora Menezes é deputada estadual pelo PL do Amazonas, presidente da Comissão permanente de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), vice-presidente da comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, ainda assim, passa por vexames possíveis só em partidos machistas igual ao PL do Amazonas.

O pré-candidato

Por sua vez, o Capitão Alberto Neto, também apoia e pratica o desrespeito às mulheres, mesmo embora, precise do votos delas para se eleger à Prefeitura de Manaus nas próximas eleições. Se em época de pré-campanha o tratamento já é o pior possível, imagine às vésperas do pleito, quando os ânimos estarão ainda mais exaltados.

Pior ainda seria se eleito fosse, quando não precisaria mais das mulheres para nada!…

O bolsonarismo, claramente, desrespeita as mulheres. E não será o Capitão Alberto Neto que provará o contrário. Até porque não é segredo para ninguém suas desavenças com o pai de Débora, o Coronel Alfredo Menezes.