Camisa azul da Seleção Brasileira esgota em menos de uma hora após lançamento

A segunda camisa do Brasil para a Copa do Mundo é a primeira no coração do torcedor brasileiro. O modelo esgotou em menos de uma hora após o lançamento no site da Nike, fornecedora, nesta segunda-feira (8).

O modelo da cor azul, em tom próximo ao roxo, traz também detalhes em verde e amarelo nas mangas, que lembram as marcas da pele de uma onça-pintada.

A peça é comercializada apenas na versão torcedor, no valor de R$ 349,99, e não está mais disponível na versão masculina. Agora, só é possível adquirir a versão masculina em lojas terceirizadas ou aguardar a abertura de novo lote.

O mesmo modelo para mulheres e crianças ainda podem ser encontrados. As infantis são vendidas a R$ 299,99.

A Copa do Mundo do Catar terá início no dia 21 de novembro e terá a participação de 32 seleções.

