‘Campos Neto é arrogante e sabotador da economia do Brasil’, diz Gleisi

Gleisi Hoffmann diz que Campos Neto é ‘arrogante’ e age como ‘sabotador da economia’ no Banco Central do Brasil





Presidente do PT rebateu a declaração em que o presidente do Banco Central atrela as críticas de Lula à alta dos juros.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, por afirmar que as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 10,5% “impactam negativamente no mercado financeiro”. Segundo Gleisi, Campos Neto atua como um “sabotador da economia”.

“Mais uma entrevista de Roberto Campos Neto, ativista do BC. E tem coragem ainda de falar que as decisões do BC são técnicas. A técnica do Copom é a maior taxa de juros do planeta. E a primeira pessoa a criticar bem alto a atual política do BC, em fevereiro de 2023, foi ninguém menos que Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia. Disse que a taxa Selic era ‘chocante’ e ‘mataria qualquer economia’. O país inteiro vê a inflação caindo e os juros reais mantidos na estratosfera. O PIB, os empregos, a massa salarial crescendo apesar dos juros insanos, que impedem um desempenho ainda melhor”, escreveu Gleisi no X, antigo Twitter.

“E aí vem o bolsonarista Campos Neto dizer que o presidente Lula é que dificulta as coisas com suas críticas. Não há evidência maior de que ele atua politicamente, a serviço de quem o colocou naquela posição. E não me venha com esse papo furado de que contrariou a candidatura de Bolsonaro. Em 2022, aquele desgoverno não estava nem aí para o investimento, o crédito e o crescimento do país: estava era gastando o que tinha e o que não tinha para comprar votos, dando até calote. É simplesmente incomparável a situação fiscal daquele período com a que vivemos com Lula. Além de sabotador da economia, é arrogante esse rapaz”, completou.

Alinhado com Bolsonaro

Nesta sexta-feira, em entrevista à rádio O Tempo, de Minas Gerais, Lula também criticou o presidente do Banco Central e afirmou que ele está ‘ideologicamente alinhado’ com Jair Bolsonaro (PL). Campos Neto, que foi indicado ao cargo por Bolsonaro, é defensor da atual taxa de juros nas alturas. O PT e outros críticos argumentam que essa taxa alta prejudica o crescimento econômico e eleva o custo do crédito, impactando negativamente investimentos e consumo.

247