Prefeito David Almeida entrega primeira pista de skate coberta na zona Norte

Na última quinta-feira, 27 de junho, o prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou a primeira pista de skate coberta da capital. Localizada embaixo do complexo viário Professora Isabel Victoria, conhecido como viaduto do Manoa, na zona Norte, a pista é resultado de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) em parceria com a associação de skatistas do bairro, que participaram ativamente do projeto.





Durante a cerimônia de entrega, David Almeida destacou que o objetivo da construção era transformar uma área anteriormente abandonada em um novo espaço de lazer e práticas esportivas. “Aqui era uma área que servia de moradia para pessoas em situação de rua e nós transformamos esse espaço em uma bela pista de skate. Era uma reivindicação dos skatistas da zona Norte de Manaus. A primeira pista coberta da nossa cidade e aqui aproveitamos a obra do grande viaduto. A construção da pista foi executada pelos profissionais da Semulsp, com a transversalidade das secretarias, e assim a gente conseguiu entregar esse espaço muito bonito para a prática de skate”, afirmou o prefeito.

A nova pista de skate está equipada com corrimãos, rampas de vert, pirâmides e diversos tipos de obstáculos. Além disso, o espaço foi decorado com grafismos e pinturas vibrantes, trazendo mais vida e cor ao local.

A construção foi realizada pelos servidores da Semulsp em um período de dois meses, sem a necessidade de contratação de uma empresa externa. O secretário da Semulsp, Sabá Reis, elogiou o empenho de sua equipe. “Nós temos na Semulsp um exército de pessoas comprometidas, eles foram os responsáveis por esse espaço muito bem-feito, porque não abrimos mão de fazer o melhor. E hoje, estamos todos aqui com o prefeito entregando esse presente para os skatistas da zona Norte”, disse o secretário.

Júlio César Coelho, representante da associação dos skatistas da zona Norte, expressou a satisfação da comunidade com a nova pista, que vinha sendo aguardada há mais de 30 anos. “Esse espaço representa muito para nós skatistas, para a cultura social da rua. Então, essa pista não vai influenciar apenas os skatistas mais profissionais, mas também aqueles iniciantes, que poderão usar esse espaço para praticar e se dedicar ainda mais à prática”, declarou.