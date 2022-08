Câncer de boca é o quinto câncer mais frequente no Brasil

Seminário voltado para conscientização alerta para prevenção e identificação da doença

Os cuidados com a saúde devem ser diários, e as consultas de rotina com médicos e outros especialistas da saúde, quando necessário, são essenciais. Isso não é segredo para ninguém, uma vez que a saúde é o centro de uma vida saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente. As consultas e os exames de rotina, por exemplo, podem literalmente salvar vidas. Afinal, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo?

Um dos maiores riscos que pode surgir nos casos em que não há consultas periódicas é o câncer, que pode começar como uma doença silenciosa, perceptível pelo paciente. O câncer de boca, por exemplo, é um deles.

Câncer de boca: como identificar e prevenir

De acordo com uma publicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o câncer de boca é um dos tipos de câncer mais frequentes no Brasil – mais precisamente, ele ocupa o quinto lugar entre indivíduos do sexo masculino, e também está entre os dez tumores malignos com maior possibilidade de morte (entre 3% e 5%, segundo dados de pesquisa feita na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC).

A Organização Mundial da Saúde fez uma estimativa preocupante: em 2030, mais de 25 milhões de casos de câncer podem surgir, e 17 milhões podem morrer da doença. Em Santa Catarina (SC), a situação é um pouco mais grave: há uma previsão que mais de mil casos da doença surjam.

De acordo com a pesquisa “Mortalidade por câncer bucal em Santa Catarina”, os pesquisadores afirmam que as principais causas do câncer na boca são tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente nos casos em que há vícios e o paciente não consegue diminuir o consumo destas substâncias.

Os primeiros sintomas podem ser imperceptíveis pelo paciente, como dito anteriormente, mas é preciso ficar atento: lesões que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas (vermelhas ou esbranquiçadas) na região da boca, como céu da boca, bochecha e gengivas, nódulos ou rouquidão persistente podem ser sintomas de câncer.

Como forma de conscientização, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de SC se uniu à Coordenadoria da Saúde Bucal da Prefeitura de Florianópolis, capital do estado, para o Seminário de Câncer Bucal: do diagnóstico ao tratamento, em julho de 2022. Profissionais das mais diversas áreas da saúde, formados na faculdade de odontologia, medicina, enfermagem e saúde pública, compareceram para discutir este problema, que pode levar pacientes a óbito, quando não identificado e tratado a tempo.