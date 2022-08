‘Divas do Agro’, do ramal do Brasileirinho realizaram a 1ª Feira da Agricultura Familiar

As “Divas do Agro”, do ramal do Brasileirinho, zona Leste da capital amazonense, realizaram, neste domingo, 21/8, a 1ª Feira da Agricultura Familiar. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

“Faz parte do plano de governo do prefeito David Almeida o apoio total à realização de feiras da agricultura familiar na zona rural de Manaus, e a Semacc não tem medido esforços para proporcionar esse amparo, seja por meio de logística, assistência técnica, divulgação ou mobiliário, para que as feiras aconteçam. Aqui, no ramal do Brasileirinho, uma feira de Divas, que é mais um fruto da semente qu plantamos em julho, durante o evento “Divas do Agro”, realizado em parceria com o Sebrae, e que despertou nas mulheres essa visão empreendedora”, enfatizou a diretora de Agricultura e Abastecimento da Semacc, Meyb Seixas.

Aproximadamente 20 expositoras fizeram parte da 1ª Feira de Agricultura Familiar do ramal do Brasileirinho. Para Luciana Corrêa, estudante de Agroecologia e produtora do ramal do Brasileirinho, e que também participou do evento “Divas do Agro”, em julho passado, a realização da feira de mulheres, na comunidade, foi um grande sucesso.

“Nossas expectativas foram superadas. A feira movimentou a economia das produtoras do Brasileirinho. Muita gente veio tomar café, fazer suas compras e, diante desse sucesso, já estamos na expectativa de uma segunda feira e, claro, contando com o apoio da Semacc, que sempre está presente conosco”, ressaltou a produtora.

A presidente da comunidade do ramal do Brasileirinho, Silvia Serra, já faz planos para o próximo evento. “Nós ficamos surpresas, porque foi um sucesso. Essa é uma das primeiras feiras de muitas que vão acontecer, pois tivemos a participação de muitas produtoras, e já queremos deixar o convite, porque, daqui a 30 dias, a gente vai retornar, porque a feira foi muito boa. Agradeço a todos que participaram, agradeço ao incentivo que tivemos durante o “Divas do Agro” e, principalmente, ao apoio importante da Prefeitura de Manaus, por meio da Semacc”, finalizou Serra.