David Almeida anuncia retorno de Shádia Fraxe à Secretaria Municipal de Saúde

O prefeito de Manaus, David Almeida, oficializou, nesta segunda-feira, 22/8, o retorno de Shádia Fraxe à frente da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O anúncio foi feito durante a vistoria da construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF) Lindalva Damasceno, no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste da cidade.

“Ao lado dos nossos amigos da equipe de saúde, quero anunciar para toda Manaus o retorno da secretária Shádia Fraxe, como titular da Secretaria Municipal de Saúde.

Agradeço ao secretário Djalma Coelho pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da Saúde Básica da nossa cidade. A nossa Saúde Básica é a melhor do Brasil, e será novamente confirmada, graças ao trabalho dessa equipe comandada pelo doutor Djalma e, agora, pela secretária Shádia”, disse Almeida.

A secretária Shádia Fraxe deixou a titularidade da Semsa no mês de abril, em virtude da legislação eleitoral. O então subsecretário Djalma Coelho assumiu o cargo. Desde março de 2021 atuando na Semsa, Djalma Coelho foi o braço direito da então secretária Shádia Fraxe no combate à pandemia da Covid-19, reformulação do serviço da Atenção Básica da capital e das campanhas de vacinação.

Na ocasião, a secretária fez questão de agradecer a todos os servidores da Semsa pelo trabalho desenvolvido e ao prefeito David Almeida pela confiança depositada.

“É com muito orgulho que a gente retorna à Secretaria Municipal de Saúde, a pedido do prefeito David. Agradeço ao Djalma por esses quatro meses ter cumprido tão bem a continuação do nosso trabalho, e hoje, muito feliz, com muita força, muito orgulho, estou reassumindo a secretaria. E, vamos lá, vamos trabalhar, porque na gestão do prefeito David o trabalho não para”, disse a secretária.