Candidatos podem pedir correção em cartão do Enem dos Concursos

Candidatos ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o Enem dos Concursos, poderão pedir correção em caso de algum erro no cartão de confirmação. Para isso, será necessário entrar em contato com a Fundação Cesgranrio.





“Se houver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa – às vezes, dentro da logística de uma cidade, há locais que não são de tão simples acesso – então é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário”, explicou o coordenador-geral de logística do concurso, Alexandre Retamal.

De acordo com o coordenador, é possível o candidato solicitar a correção do cartão de confirmação, mas não é possível pedir para mudar de cidade agora. “O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se eu pedi para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no meu cartão que o meu local é Campos, aí eu posso pedir para trocar, eu posso pedir para corrigir para o Rio. Agora, se eu pedi para fazer em Campos no ato da inscrição, mas agora eu quero fazer no Rio, isso não é possível”, esclareceu.

Para solicitar correções no cartão de confirmação, os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Cesgranrio pelo telefone 0800 701 2028. O Cartão de Confirmação de Inscrição está disponível na Área do Candidato, mesma página em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta Gov.Br.

As provas serão realizadas no próximo domingo (5).