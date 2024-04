Boi Caprichoso lança o álbum 2024 ‘Cultura – O Triunfo do Povo’, em Parintins

O Boi Caprichoso lançou, no sábado (27/04), em Parintins (a 369 quilômetros), o álbum 2024, intitulado de ‘Cultura – O Triunfo do Povo’. Antecedendo o Festival de Parintins, realizado pelo Governo do Amazonas, o lançamento aconteceu no curral Zeca Xibelão com a presença da torcida azulada. A festa já faz parte da tradição e do calendário oficial do boi.





A festa de lançamento do álbum contou com a participação dos itens oficiai, além da Banda Canto Parintins, Banda Caprichoso, Toadeiros, Raça Azul, Troup, CDC e demais segmentos do boi.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, a noite foi marcada pelo embalo das toadas que podem trazer o tricampeonato para o Touro Negro. Ele destacou a capacidade do álbum de despertar um novo sentimento no torcedor para a apresentação deste ano.

“Pensamos em subir a régua do espetáculo, porque isso é muito importante como artista. O Caprichoso, este ano, vai fazer com que a nação azul e branca se orgulhe de tudo que a gente vai colocar na arena”, disse Rossy Amoedo.

A integração de cada toada com o espetáculo que será apresentado dentro da arena é o diferencial da coletânea 2024, como explica o levantador de toadas do Caprichoso, Patrick Araújo.

“Fizemos um álbum maravilhoso, pensando com muito carinho na nossa nação azul e branca. O álbum veio mais trabalhado pensando diretamente no que vai ser apresentado no Bumbódromo”, destacou o levantador de toadas do Boi Caprichoso, Patrick Araújo.

Torcida azulada

Mantendo a tradição iniciada na década de 90, mais de 250 torcedores do Boi Caprichoso chegaram à Parintins, na sexta-feira (26/04), na Caravana Azulada.

A fisioterapeuta, Rosa Santana, veio no barco junto com os outros torcedores. Para ela, a tradição da festa tem um gostinho diferente todo ano.

“É como se nós estivéssemos em Parintins pela primeira vez. O Caprichoso sempre vai ficar na história da nossa memória e eu jamais faltaria nesse momento”, disse a torcedora azulada.