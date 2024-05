Dois partidos da Federação PT e PV decidem pela candidatura de Marcelo Ramos; PCdoB fica de fora

O vice-presidente da Federação (PT, PV e PCdoB), Valdemir Santana, anunciou no início da noite, desta segunda-feira (13), que Marcelo Ramos é o candidato a prefeito de Manaus aprovado pela direção municipal do PT e pelo PV, do vereador Jaildo dos Rodoviários.





O PCdoB municipal, contudo, resolveu ficar de fora da indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a cidade de Manaus. A decisão, no entanto, será tomada pela Executiva Nacional da Federação, onde é batido o martelo quando não se tem acordos nas capitais.

Com a decisão de hoje à noite, Marcelo Ramos, entra em definitivo na pré-campanha e já se prepara para a campanha propriamente dita, inclusive, com apoio direto da direção nacional dos partidos da Federação, além do presidente Lula, da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann e de alguns ministros históricos e efetivos das legendas.

Marcelo chega ao PT no momento em que trabalhadores e trabalhadoras vinham exigindo aproximação do partido com as suas bases. Esse trabalho teve início, com resultado imediato, a pelo menos três semanas.

De início, o ex-deputado federal teve o apoio maciço da militância petistas, de históricos da legenda, da direção municipal do PT e de membros efetivos do Partido Verde no Estado.