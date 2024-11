Candidatos têm até hoje para recorrer contra gabarito do concurso da CMM

Está aberto o prazo para a interposição de recurso contra o gabarito preliminar das provas do concurso da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que foram realizadas no último domingo, 17 de novembro. O prazo foi aberto ontem (19/11), às 17h01, horário de Brasília, logo após a divulgação do gabarito, e segue até às 17h de hoje (20/11) para os cargos de nível Médio.





Já para os cargos de nível Superior, o período segue até às 17h de amanhã (21/11), obedecendo ao horário de Brasília. Os recursos podem ser apresentados no site institutoacesso.org.

As provas do concurso público da CMM, para vagas de níveis Médio e Superior, registraram quase 20 mil candidatos inscritos no certame. Deste total, cerca de 12 mil candidatos compareceram aos locais de prova e realizaram o concurso. De acordo com o edital, são 28 vagas para Médio, 52 para Superior e três para Procurador.

Remuneração – Os cargos de Técnico Legislativo Municipal, Técnico de Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Programação de Computador e Técnico em Informática, todos de Nível Médio, terão remuneração de R$ 4.015,33.

Para o Nível Superior, os cargos de Médico – Clínico Geral e Médico Medicina do Trabalho, a remuneração será de R$ 7 mil. Ainda na área da saúde, os cargos de Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Psicólogo, Odontólogo e Assistente Social terão remuneração de R$ 6.177,48.

Na área administrativa, o cargo de Auditor de Controle Interno tem remuneração de R$ 19.748,16.

Já para os demais cargos da área administrativa – Nível Superior (Analista Legislativo Municipal, Biblioteconomista, Contador, Jornalista, Revisor, Redator, Engenheiro Civil – Segurança do Trabalho), Engenheiro Eletricista, Pedagogo, Designer Gráfico, Arquiteto e Urbanista e Intérprete de Libras), a remuneração será de R$ 6.177,48.

Na área de informática, os cargos de Analista se Sistema, Analista de Redes, Analista de Banco de Dados e Analista de Segurança da Informação também apresentam remuneração de R$ 6.177,48.

Procurador – Nos próximos dois domingos, 24 de novembro e 1º de dezembro, serão realizadas as provas para preenchimento de 3 vagas, incluindo uma para Pessoa com Deficiência, no cargo de Procurador.

A remuneração inicial é de R$ 22.554,25 por 40 horas semanais de trabalho. Para concorrer às vagas, a escolaridade exigida é formação em Direito, e o candidato precisa ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).