Defesa Civil emite alerta de incêndio florestal

A Defesa Civil emitiu, nesta quarta-feira (20), um alerta sobre possibilidade de incêndio Florestal em áreas não protegidas. A ocorrência deve ter reflexos na qualidade do ar na região de Itacoatiara, Autazes, Novo Airão, Manaus, Manacapuru, Manaquiri, Careiro, Borba, Anori e Manicoré.





O órgão informou que os sensores de qualidade do ar registraram concentrações de material particulado (MP2,5) acima de 25 µg/m³ em 24h nos municípios citados, com nível de qualidade do ar como moderado. Nesse nível, pessoas de grupos sensíveis podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. No entanto, a população em geral não é afetada.

O alerta é válido até amanhã (21).