Candidatura de José Ricardo é prioridade do PT

Durante reunião com o Diretório Municipal do PT Manaus, a presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, referendou o nome do deputado federal José Ricardo como pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Na avaliação dela, a candidatura do deputado federal é uma das prioridades do partido em nível nacional, pela importância que o Amazonas tem para a Amazônia e para o Brasil.

O PT, conforme Gleisi, tem para as eleições deste ano uma candidatura forte na cidade e uma chapa de vereadores/as de grande qualidade.

Gleisi também está de olho em uma aliança com o PSOL, Rede e PCdoB. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento de Manaus, em defesa dos direitos da população e da Amazônia.