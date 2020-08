Hissa apresenta certidão para não correr risco de ficar de fora do pleito

Pré-candidato a prefeito de Manaus, Hissa Abrahão está na lista dos “ficha-suja” do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Por conta disso, ele pode perder o registro de candidatura e até mesmo ficar inelegível, dependendo da decisão da Justiça Eleitoral.

Para não correr riscos, ele apresentou uma certidão na qual informa não haver irregularidades em suas contas julgadas pelo tribunal. Na corte, ele teve julgamento desfavorável por duas vezes.

As contas de Hissa consideradas irregulares pelo TCE foram julgadas em 2018. Um dos processos diz respeito à época em que ele comandou a Secretaria Municipal de Habitação, em 2013.