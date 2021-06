Capitã cloroquina toma a 1° dose da vacina AstraZeneca

A médica e secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, de 54 anos, foi vacinada contra a Covid-19, nesta segunda-feira (14), no Distrito Federal. Conhecida como “capitã cloroquina”, ela publicou uma foto nas redes sociais segurando o cartão de vacinação.

A publicação dizia: “Devidamente vacinada contra a Covid-19.”

A secretária ficou conhecida pela atuação em defesa da cloroquina, comprovadamente sem eficácia contra a doença causada pelo novo coronavírus. No cartão de vacinação de Mayra consta que a segunda dose da vacina, AstraZeneca, está marcada para dia 5 de setembro.

Na publicação da médica, houve inúmeros comentários sobre o tratamento precoce. “Ué Drª, a cloroquina já não é um tratamento eficaz?”, questionava um dos seguidores.

Também nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinou o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, de 57 anos, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de 51, contra a Covid-19. Os integrantes do governo federal estiveram no Hospital Regional do Guará, no Distrito Federal, durante a tarde.

Em Brasília, a campanha de imunização atende pessoas sem comorbidades com 50 anos ou mais, por meio de agendamento. O serviço, no entanto, foi suspenso nesta segunda, por falta de vagas.

‘Tratamento precoce’

Em maio, Mayra Pinheiro foi convocada pela CPI da Covid no Senado Federal para depor e reforçou a defesa do tratamento precoce — bandeira amplamente defendida pelo presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) e por seus apoiadores.

No último sábado (12), o Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter as quebras dos sigilos, aprovadas pela CPI da Covid, de Mayra Pinheiro e dos ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores).

A quebra dos sigilos de cerca de 20 pessoas foi aprovada na última quinta (10) e, desde então, os alvos passaram a acionar o STF. Ao analisar as ações de Pazuello e Mayra Pinheiro, Lewandowski entendeu que a CPI agiu conforme as competências e que não cabe ao Poder Judiciário barrar o ato.

Mayra Pinheiro prestou depoimento na CPI da Covid no dia 25 de maio. A médica disse ser contra provocar a imunização do maior número de pessoas através do contato com a doença e defendeu a vacinação.

Na ocasião, questionada sobre já ter sido imunizada contra a Covid-19, Mayra respondeu que ainda não havia tomado a vacina porque, na data marcada para a imunização, ela havia contraído a doença (assista acima).

Vacinação do DF

Nesta segunda-feira, o DF bateu recorde de pessoas vacinadas contra Covid-19 em um único dia. Segundo dados da Secretaria de Saúde (SES-DF), foram 25.550 imunizados com a primeira dose, no primeiro dia de campanha para pessoas de 50 a 59 anos, sem comorbidades.

Desde o início da campanha, em janeiro, 782.763 receberam a etapa inicial da vacina, na capital. Entre os atendidos, 327.448 também tomaram a segunda dose e, portanto, concluíram a imunização.

